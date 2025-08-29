Χωρίς τον Αρνόλντας Κουλμπόκα θα ενταχθεί σε διαδικασία φιλικών αναμετρήσεων ο Άρης.

Ο Λιθουανός φόργουορντ υπέστη τράβηγμα στον λαγονοψοΐτη, γεγονός που θα του στερήσει την παρουσία στο αυριανό, πρώτο -από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν- τεστ που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι», στο Αλεξάνδρειο, με αντίπαλο τα Τρίκαλα. Αγώνας ο οποίος θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, αναμένεται να μην κρατηθεί στη διάρκειά του σκορ και ορίστηκε να αρχίσει στις 19:00.

Ο Κουλμπόκα θα λείψει και από την επόμενη δοκιμασία που έχουν οι Θεσσαλονικείς, επίσης, στο «Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών, κόντρα στην TFT Mozzard (3/9).

Μετά τα δύο, εντός των τειχών, τεστ ο Άρης, υπενθυμίζεται, θα ταξιδέψει στο Μονακό για φιλικές μάχες με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (8-9/9). Με την επιστροφή του σε ελληνικό έδαφος θα συμμετέχει στο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» (11-14/9), το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» (19-21/9) που διοργανώνει το Περιστέρι. Ο κύκλος των φιλικών αναμετρήσεών του θα κλείσει με, εκτός έδρας, παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα (26/9).