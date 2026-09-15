Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (18/9, 20:00), με τον Βασίλη Σπανούλη να μετράει μία επιστροφή και τρεις απουσίες.

Το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του συνεχίζει ο Άρης, με τους παίκτες των κιτρινόμαυρων να προπονούνται το μεσημέρι της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει τον Άνταμ Μοκόκα να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αφήνοντας σιγά-σιγά τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι.

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