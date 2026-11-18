Ο Άρης υποδέχεται σήμερα Τετάρτη (20:00) τη Λε Μαν στο Nick Galis Hall, στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του EuroCup (Novasports Prime).

Οι κιτρινόμαυροι έχουν ρεκόρ 6-1 και είναι δεύτεροι πίσω από την αήττητη Χάποελ Ιερουσαλήμ (8-0). Έρχονται μετά τις νίκες επί Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, ενώ η μόνη τους ήττα στη διοργάνωση ήταν από τη Χάποελ. Στην πρεμιέρα είχαν νικήσει τη Λε Μαν στη Γαλλία και την τελευταία αγωνιστική διέλυσαν 105-81 τη Ρίγα Ζέλι.

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