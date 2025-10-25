Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για να αναλάβει τον πάγκο, δύο εικοσιτετράωρα μετά το «διαζύγιο» με τον Μπόγκνταν Καραΐτσιτς. Οι διοικούντες την ΚΑΕ κατέληξαν σε προφορική συμφωνία με τον 49χρονο Κροάτη, κάτοχο και πολωνικού διαβατηρίου, και απομένει η τυπική διαδικασία για να ανακοινωθεί επίσημα η συνεργασία μαζί του.

Η δέσμευση ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά στην τρέχουσα σεζόν, με οψιόν ανανέωσης και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μίλιτσιτς, τεχνικός, επίσης, της εθνικής Πολωνίας, ο οποίος είχε τελευταία συνεργασία -σε συλλογικό επίπεδο- με τη Νάπολι (2023-2024), αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη για το, εκτός έδρας, ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής τoυ Eurocup, με αντίπαλο τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Α.Α.