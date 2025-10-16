Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Άλεξ Μερκβιλάντζε, καθώς οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την Πέμπτη την απόκτησή του.

Ο 23χρονος Γεωργιανός φόργουορντ, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό που δημιούργησε η αποχώρηση του Αντετοκούνμπο, τέθηκε ήδη υπό τις οδηγίες του Μπόγκνταν Καραΐτσιτς και είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του με τους «κιτρινόμαυρους» στο προσεχές (18/10, 19:00) παιχνίδι τους με το Μαρούσι, για την Greek Basketball League.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Alex Merkviladze.

Ο Γεωργιανός αθλητής είναι γεννηθείς στις 11 Μαρτίου του 2002 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο νέος παίκτης της ομάδας μας έκανε το ταξίδι για τις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μετά από τη φοίτησή του στο Modesto Christian High School, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2020 στο Cal State Northridge Matadors.

Το 2021 «μετακόμισε» στο φημισμένο Loyola Marymount, από το οποίο αποφοίτησε το 2025. Στην τρίτη χρονιά του μέτρησε 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα και στην περσινή σεζόν, ως αρχηγός της ομάδας, είχε 10.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Συνολικά, ο Merkviladze αγωνίστηκε σε 119 αγώνες του Loyola Marymount, όντας στην 6η θέση στην ιστορία των Lions».

Με πληροφορίες: arisbc.gr