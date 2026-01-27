Η ΚΑΕ Άρης, ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γάλλο φόργουορντ Αμίν Νουά, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Αμίν Νουά. Ο Γάλλος φόργουορντ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη μόλις πριν 2,5 μήνες, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις όμως έπεισαν τη διοίκηση του Άρη να εκκινήσει τις διαδικασίες για επέκταση του συμβολαίου του.

Ως παίκτης του Άρη, ο Νουά μετράει 17.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.5 κλέψιμο σε 28:40 μ.ο στην Basket League, ενώ στο EuroCup μετράει 14.7 πόντους και 6.2 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Amine Noua για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος φόργουορντ – σέντερ θα παραμείνει στα κιτρινόμαυρα έως το 2029, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον ίδιο με τους εκπροσώπους του.

Ο Noua (2.02μ., 07/02/1997) αποκτήθηκε από τον ΑΡΗ Betsson στις 07/11/2025 και σε διάστημα 2.5 μηνών έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του.

Στη Stoiximan GBL είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17.8 πόντους, πρώτος ριμπάουντερ με 6.6, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 48% στα τρίποντα, με 83% στις ελεύθερες βολές και με 50% στα δίποντα.

Στο BKT EuroCup μετρά 14.7. πόντους και 6.2 ριμπάουντ, με 79% στις βολές και 38% στο τρίποντο.

Η επέκταση της συνεργασίας με τον Amine Noua είναι η πρώτη κίνηση του 2026 για το μέλλον και δείχνει την πρόθεση του ΑΡΗ Betsson να εμφανιστεί ακόμα πιο ισχυρός τα επόμενα χρόνια».