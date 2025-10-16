Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ιστορική ημέρα είναι η σημερινή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, καθώς ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, όπως είχε δεσμευτεί, εξόφλησε τα χρέη της ομάδας προς το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κινέζος παράγοντας, με την καταβολή ενός μεγάλου χρηματικού ποσού, ρύθμισε τις οφειλές της ομάδας προς το Δημόσιο, απαλλάσσοντας έτσι σταδιακά την ομάδα, από τα βάρη του παρελθόντος.

Συνολικά ο ισχυρός άνδρας του «αυτοκράτορα» έχει πληρώσει από το καλοκαίρι για ρυθμίσεις ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα κατέβαλε και τη δεύτερη δόση στον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, ενώ, με βάση τη συμφωνία, που υπάρχει, απομένουν 300.000 ευρώ προς τον ΑΣ, τα οποία, όπως συμφωνήθηκε, θα καταβληθούν σε δόσεις.

Από εκεί και πέρα, η μόνη οφειλή της ομάδας αφορά στον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ποσό που ανέρχεται κοντά στις 150 χιλ. ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί ως τις 31/12 του 2025.