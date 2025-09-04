Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος θα χάσει όλη την εφετινή σεζόν.

Ο 23χρονος σέντερ στη διάρκεια της χθεσινής φιλικής αναμέτρησης, που έδωσε στο Αλεξάνδρειο ο Άρης απέναντι στην TFT Skopje, τραυματίστηκε στο γόνατο.

Ο νεαρός άσος υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία, το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε, ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και σήμερα μπήκε στο χειρουργείο.

Σε ανακοίνωσή τους οι Θεσσαλονικείς ανέφεραν για τον άτυχο Έλληνα σέντερ: «Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του Άρη με την TFT Skopje. Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου».

«Γιώργο, θα επιστρέψεις πιο δυνατός! Ευχόμαστε στον αθλητή της ομάδας μας καλή και ταχεία ανάρρωση», ανέφεραν για τον Τανούλη σε νέα τους ανάρτηση στο διαδίκτυο οι ιθύνοντες του Άρη, μετά το χειρουργείο, που υπεβλήθη ο παίκτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τανούλης παραχωρήθηκε το φετινό καλοκαίρι δανεικός στον Άρη από τον Ολυμπιακό.