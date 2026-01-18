Στη μεταγραφική αγορά έχει στραμμένη την προσοχή του ο Άρης. Οι «κίτρινοι» θέλουν ενίσχυση στα γκαρντ και προσπαθούν να ρίξουν… βόμβα, με τους ιθύνοντες της ΚΑΕ να ομολογούν… ενδιαφέρον για τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο 34χρονος Καναδός πλέι μέικερ (1.88) είναι μία από τις επιλογές που προτάθηκε στους Θεσσαλονικείς, την οποία εξετάζουν, χωρίς ωστόσο – να είναι, τη δεδομένη στιγμή, κοντά σε συμφωνία συνεργασίας με τον παίκτη.

Ο Τζόσεφ, πρωταθλητής ΝΒΑ το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επιλέχθηκε τον Δεκέμβριο από τη Μονακό, για να προστεθεί στο ρόστερ της για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, αλλά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί με τη φανέλα της, εξαιτίας απαγόρευσης μεταγραφών που έχει η ομάδα από το Πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής.