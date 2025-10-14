Πλήρης και προσδοκώντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που μετρά στις δύο πρώτες «στροφές» του EuroCup, ο Άρης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στη Σλοβενία, για την 3η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση της Ευρωλίγκα, την Τσεντεβίτα Ολίμπια, (19:30, Novasports 5).

Οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή τους με εκτός έδρας νίκη επί της Βενέτσια και ακολούθησε η άνετη επικράτηση, στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στο Αμβούργο.

Η προετοιμασία για το παιχνίδι ολοκληρώνεται με πρωινή προπόνηση στη «Στόζιτσε Αρένα», στην οποία θα διεξαχθεί η μάχη με την -επίσης αήττητη στον Α’ όμιλο του EuroCup- Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι καλαθοσφαιριστές: Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Στίβεν Ίνοκ, Ρόνι Χαρέλ, Αρνόλντας Κουλμπόκα.