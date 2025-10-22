Παρελθόν αποτελεί για τον Άρη ο Μπόγκνταν Καραΐτσιτς, καθώς οι ιθύνοντες της ομάδας έδειξαν την πόρτα της εξόδου στον Σέρβο προπονητή.

Ο 41χρονος τεχνικός πλήρωσε το κακό ξεκίνημα της ομάδας σε Ελλάδα (0-3) και Ευρώπη (2-2), γεγονός που οδήγησε τους ανθρώπους του συλλόγου να πάρουν την απόφαση να τον αντικαταστήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.

Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του”.

Χρ. Ανδρ.