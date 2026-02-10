Ο Λευτέρης Μποχωρίδης μίλησε για τον ευρωπαϊκό «τελικό» του Άρη στη Ρουμανία απέναντι στην Κλουζ (11/02, 18:00, Novasports Prime), κατά τη διάρκεια της αναχώρησης της αποστολής των «κιτρινόμαυρων» από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο γκαρντ του Άρη, έδωσε μήνυμα πρόκρισης παραδεχόμενος ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, καθώς οι «κίτρινοι» προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, ενώ βρίσκονται στην καλύτερή τους περίοδο τη φετινή σεζόν.

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Μποχωρίδη:

«Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι φτάσαμε να παίξουμε την πρόκριση σ’ ένα παιχνίδι. Η εικόνα της ομάδας είναι καλή στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Νιώθουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση κι αυτό πρέπει να αποδείξουμε για να πάρουμε την πρόκριση. Η ομάδα είναι διαφορετική μετά από εκείνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, επαναλαμβάνω όμως ότι, πρέπει να ενισχύσουμε την καλή εικόνα».

Για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι: «Επιπλέον κίνητρο είναι η πρόκριση. Δεν μετράει το ότι έχουμε 0-5 απέναντι στην Κλουζ, δεν θα μετρούσε επίσης αν είχαμε εμείς το 5-0. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται τη νίκη για την πρόκριση».

Για τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τη ρουμανική ομάδα: «Βασικά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν παίκτη τους να νιώσει άνετα στο γήπεδο. Είναι καλή ομάδα, προφανώς κομβικοί παίκτες είναι ο Ράσελ και ο Κρικ οι οποίοι είναι και από τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης και είναι αναγκαίο να τους περιορίσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Γούντμπερι».

Για τους φίλους του Άρη που θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας: «Πάντα ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Φαίνεται εξάλλου μέσα από την απόδοση της ομάδας στο Παλέ. Ο κόσμος μας ακολούθησε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μας, προφανώς είναι ένα κίνητρο για μας να παίξουμε για όλους».