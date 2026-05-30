Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Άρη μέχρι το 2028, και μίλησε για τα όνειρά του μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ. Όπως τόνισε, μεγάλη επιθυμία του είναι να κατακτήσει τίτλο με τους Θεσσαλονικείς.

Μιλώντας, αρχικά, για το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα, ανέφερε: «Αισθάνομαι υπέροχα. Αρχικά, είμαι ευγνώμων. Είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος που το κλαμπ με είδε ως έναν παίκτη και άνθρωπο που μεγαλώνει μαζί με τον οργανισμό. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Ειλικρινά, το όραμα και οι προσδοκίες μου είναι πολύ υψηλά. Και εννοώ, τις νίκες».

Για το τι θεωρεί ως όραμα και τι έχει ως στόχο για τον Άρη ανέφερε: «Το όραμά μου είναι να πάμε στους τελικούς του EuroCup και εύλογα να τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα στην Ελλάδα. Έχω μεγάλες προσδοκίες για μένα και για το κλαμπ. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να φέρουμε τα σωστά «κομμάτια» στο παζλ, αυτή είναι η προσδοκία μου. Η φετινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, πνευματικά, αγωνιστικά, συναισθηματικά».

Για τη γεύση που του αφήνει η σεζόν που τελείωσε, είπε: «Όλα ήταν καινούργια, από την κορυφή ως τη βάση. Ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν. Αν δεις την ομάδα από το ξεκίνημά της, στη συνέχεια ήταν ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο. Σίγουρα υπήρχαν συγκεκριμένοι παίκτες και σταφ που ήταν ίδιοι, όμως στην ουσία εξελίχθηκε σε μία διαφορετική ομάδα, ένα άλλο ρόστερ. Όλα αυτά είναι μέρος της ζωής. Ήταν μία σεζόν γεμάτη ανατροπές και βοήθησε όλους να ωριμάσουν, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου».

Για την πρόκληση της επόμενης σεζόν, δεδομένης της αύξησης των ομάδων σε EuroCup και GBL, σημείωσε: «Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα, στο τέλος της ημέρας, κάθε φορά αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο, οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία πόσες ομάδες θα είναι σε μία διοργάνωση. Οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίζεις, είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσεις. Βλέπεις κάθε αντίπαλο τη φορά, ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου και καταλαβαίνεις ότι έχεις τελειώσει όλο το πρόγραμμα γνωρίζοντας το ρεκόρ σου. Συνεχίζεις από εκεί. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις άλλες ομάδες, αλλά με τους παίκτες της δικής μας ομάδας. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι υψηλό και ανεβαίνει αρκετά. Επενδύονται πολλά χρήματα».

Για την άνοδο του επιπέδου στις διοργανώσεις, δήλωσε: «Όταν πριν από λίγα χρόνια έπαιζα στον Απόλλωνα Πάτρας και μετά για πρώτη φορά στον Άρη, το επίπεδο δεν ήταν τόσο υψηλό. Υπήρχαν τρεις τοπ ομάδες και μετά οι υπόλοιπες. Όμως τώρα, οι πρώτες 5-6 ομάδες μπορούν και αποκτούν παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, κάτι που μου αρέσει».

Για τους προσωπικούς στόχους του, είπε: «Εξελίσσομαι με όλο τον οργανισμό του Άρη, με όλο το Ελληνικό Πρωτάθλημα. Οπότε, στόχος μου είναι πρώτον να παραμείνω υγιής, με τη βοήθεια του Θεού. Αναφορικά με το μπασκετικό κομμάτι, θέλω να παίξω καλύτερα για μένα. Να δείξω ότι δεν μπορώ μόνο να σκοράρω, αλλά να παίξω συνολικά καλά, όχι μόνο επιθετικά, αλλά και στην άμυνα. Θέλω να κερδίσω ένα τρόπαιο, δε με ενδιαφέρει ποιο. Δε θα είναι εύκολο, αλλά ειδικά βλέποντας τον Ολυμπιακό να παίρνει την Ευρωλίγκα, θέλω ένα Κύπελλο. Γι’ αυτό παίζεις το μπάσκετ. Είναι το παν να κερδίζεις ένα τρόπαιο και να συνειδητοποιείς ότι όλη η σκληρή δουλειά, το αίμα, τα δάκρυα, ο ιδρώτας, οι θυσίες που έκανες, έπιασαν τόπο, και πήρες έναν τίτλο μαζί με τους συμπαίκτες σου και το coaching staff».

Για το αν πλέον θεωρεί τη Θεσσαλονίκη «σπίτι» του, απάντησε: «Αυτό θέλω. Αυτό είναι το σπίτι μου. Κυριολεκτικά έχω το ίδιο σπίτι εδώ και χρόνια. Ξέρω τη Θεσσαλονίκη σαν την παλάμη του χεριού μου. Αγαπάω αυτήν την πόλη. Είναι πολύ ήρεμη. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από την Αθήνα, αγαπάω το ότι σου προσφέρει ό,τι μπορείς να χρειαστείς, από νερό και φαγητό μέχρι τα πάντα. Είναι το σπίτι μου. Ναι, όπου και αν πάω στην καριέρα μου, μετά τη λήξη του συμβολαίου μου ή όποτε άλλοτε, αυτό πάντα θα είναι ένα μέρος που θα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φίλους του Άρη: «Θέλω να ξέρουν οι φίλαθλοι του ΑΡΗ ότι τους εκτιμώ για όσα έχουν κάνει. Πολλοί δεν τους καταλαβαίνουν. Τώρα που είμαι εδώ αρκετά χρόνια, εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα. Ακόμα και στην αρχή της σεζόν, όταν μας αποδοκίμαζαν μερικές φορές, δεν το έκαναν επειδή δεν τους αρέσουμε, αλλά διότι μας μετέφεραν την προσδοκία τους για την ομάδα μας. Αυτό έδωσε ώθηση, και σε μένα προσωπικά, και στην ομάδα. Οπότε, το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι: σας εκτιμώ όλους επειδή πιστέψατε σε μας και πάντα μας δίνατε ώθηση. Και να γνωρίζετε ότι είστε η επέκτασή μας και πως χωρίς εσάς δε θα υπήρχε μπάσκετ του Άρη».