Μετά από εννέα χρόνια, ο Άρης επέστρεψε στην Α1 γυναικών στο Μπάσκετ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε με 66-56 τους Πάνθηρες Καβάλας στο «Αλ. Δήμογλου» στον 2ο τελικό του Β΄ Ομίλου της Α2 Γυναικών και συνολικά με 4-0 νίκες κατέκτησε το Πρωτάθλημα εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Ο Άρης πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα στην αναμέτρηση και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να πλησιάσουν, έφτασε στην νίκη που του έδωσε και την άνοδο.

Για τους Πάνθηρες, η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Άρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 29-37, 43-57, 56-66

Διαιτητές: Παπαγεωργίου-Καντζουρίδης-Χατζηκώστας

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 17, Γκομπετζισβίλι 7, Σταμπουλίδου 1, Σταματάκη 8(1), Μαραβέγια, Παναγιωτίδου 7(1), Πιπερίδου, Τσάντα 6(1), Βλάχου 4, Μοδέα 2, Τζημορώτα 4.

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 8(1), Νάστου 17(2), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 10, Μιχαηλίδου Ε. 2, Σύρρα 8, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 4, Ιγγλέζου 14(3).