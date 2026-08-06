Ο Άρης ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, προσθέτοντας στο ρόστερ του τον Άνταμ Μοκόκα. Ο 28χρονος Γάλλος σούτινγκ γκαρντ (1,96 μ.) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μοκόκα ήταν από τις πρώτες επιλογές του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και πλέον εντάσσεται και επίσημα στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

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