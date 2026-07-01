Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου γκαρντ Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παίκτης του Άρη είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νέναντ Ντιμιτρίβιεβιτς. Ο 23χρονος γκαρντ αποχαιρέτησε την Μπάγερν Μονάχου, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ζενίτ και σήμερα ανακοινώθηκε από τους κιτρινόμαυρους, που πάλευαν καιρό για να προσθέσουν στο ρόστερ έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του.

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