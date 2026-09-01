Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνούς φόργουορντ Θανάση Αντετοκούνμπο, που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το ΝΒΑ για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, σε μία συμφωνία για τα επόμενα τρία (2+1) χρόνια.

Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο 34χρονος φόργουορντ, ο οποίος μέχρι την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό για να συναντηθεί με τον αδερφό του Κώστα και τον προπονητή του στην Εθνική ομάδα Βασίλη Σπανούλη, στο κιτρινόμαυρο ρόστερ.

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