Την… παράδοση η οποία τη θέλει να κερδίζει την τελευταία διετία τον Άρη τήρησε η Κλουζ. Η ρουμάνικη ομάδα κέρδισε τους «κιτρινόμαυρους», για την 9η αγωνιστική του EuroCup, με 98-88, βάζοντας θετικό πρόσημο σε ένα ματς στο οποίο, στη μεγαλύτερη διάρκεια, οι Θεσσαλονικείς είχαν την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ.

«Κλειδί» στην επιτυχία της Κλουζ- που περιόρισε τα λάθη της, «έβγαλε» αμυντικά αντανακλαστικά και είχε όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες της στο δεύτερο ημίχρονο- ήταν η εμφάνιση του Μίτσελ Κρικ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ. Το έργο του στήριξαν οι Άϊβερσον Μόλιναρ (18 πόντοι, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντάρον Ράσελ (16 πόντοι, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Ξεχώρισαν για τον Άρη ο Αμίν Νουά, ο οποίος είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και ο Ντανίλο Άντζουσιτς (στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με την ομάδα), που «έγραψε» 20 πόντους με 4/7 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο.

Με τέσσερις πόντους από τον Άντζουσιτς (2/2 δίποντα), ένα δίποντο από τον Νουά και ένα τρίποντο από τον Τζόουνς, ο Άρης βρέθηκε με το… καλησπέρα στο 8-0 (2’).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Κρικ, Ράσελ (από ένα τρίποντο ο καθένας) και με τον Μόλιναρ να συνεισφέρει δύο πόντους, η Κλουζ ‘έγραψε’ επιμέρους 3-8 και πλησίασε στους τρεις πόντους (3’ 11-8). Δράση στην οποία οι «κιτρινόμαυροι»… απάντησαν με πιεστικότερη άμυνα και τον Μήτρου-Λονγκ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, γεγονός που τους έστειλε στο 7’ στο +9 (21-12). Διαφορά την οποία είχαν στο ίδιο επίπεδο και στο 14’ (33-24).

Πρωτοβουλίες των Σίζερ, Κρικ και συνεχείς πόντοι από τον Μόλιναρ, επέτρεψαν στη ρουμάνικη ομάδα να μειώσει στο 19’ στο μισό καλάθι (39-38). Με 2/2 βολές από τον Νουά, λίγο πριν το ημίχρονο και ένα γκολ-φάουλ του Τζόουνς, στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, ο Άρης ξέφυγε με +6 (44-38).

Με τον Κρικ να συνεχίζει το… βιολί του, η Κλουζ έφτασε ξανά σε απόσταση αναπνοής (24’ 50-49) και τέσσερα λεπτά αργότερα, από το… χέρι των Μίλετιτς, Ράσελ, ανέτρεψε ολοκληρωτικά το εις βάρος της σκηνικό και προηγήθηκε με +4 (28’ 54-58). Απόσταση την οποία στο 33’ έστειλε στο +8 (63-71), στο 38’ στο +10 (77-87) και στο 39’ στο +11 (80-91).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-38, 58-60, 88-98

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (2), Τζόουνς 11 (1), Νουά 20 (2), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης , Μποχωρίδης 2, Καζαμίας, Ίνοκ 3 , Χαρέλ 1, Άντζουσιτς 20 (4), Κουλμπόκα 12 (2).

Κλουζ Ναπόκα (Μιχάι Σίλβασαν): Μόλιναρ 18, Σίζερ 6, Κουλβιέτις 3 (1), Άλτιτ, Μίλετιτς 12, Ράσελ 16 (2), Γούντμπερι 9 (1), Τέιλορ 7 (1), Κρικ 27 (1).