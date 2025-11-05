Αν και έκανε τα… εύκολα δύσκολα σε ένα ματς που στη μεγαλύτερη διάρκειά του πραγματοποίησε επίδειξη ισχύος ο Άρης εν τέλει πέτυχε τον στόχο του, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Σλασκ Βρότσλαβ, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Αν και βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και στο 26 πόντους οι Θεσσαλονικείς χαλάρωσαν υπερβολικά απέναντι στους Πολωνούς και είδαν την αντίπαλό τους να πλησιάζει επικίνδυνα, επικρατώντας εν τέλει με 85-78.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την ελληνική ομάδα μετά από τρεις συνεχείς ήττες στη διοργάνωση (Τσεντεβίτα Ολίμπια, Μανρέσα, Χάποελ Ιερουσαλήμ).

Κορυφαίοι για τον Άρη ήταν οι Μπράις Τζόουνς (28 πόντοι, με 17/18 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Αρνόλντας Κουλμπόκα (20 πόντοι, με 4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τους Πολωνούς ήταν ο Ίσουφ Σάνον (20 πόντοι).

Ο αγώνας

Με πατημένο… γκάζι ο Άρης πήρε κεφάλι στο σκορ στο 4’ με +10 (12-2). Διαφορά η οποία «ανέβηκε» στο +15 (21-6) στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, στο +23’ (29-6) στο 11’ και στο +26 (46-20) στο 17’.

Στο ίδιο επίπεδο είχαν την απόστασή τους οι «κιτρινόμαυροι» από τους αντιπάλους τους και στο 28’ (67-41).

Η Σλασκ, εκμεταλλευόμενη τη χαλαρότητα και τα λάθη που έκανε ο Άρης από τα μισά της τέταρτης περιόδου και μετά, μείωσε στους 5 πόντους (81-76), με 27’’ να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με 4/4 βολές από τους Τζόουνς, Ίνοκ -μεσολάβησε ένα δίποντο από τον Κόλεμαν-Τζόουνς- έφτασαν στο τελικό 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς 28 (1), Φορμπς 12 (1), Μερκβιλάντζε 3, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 5, Ίνοκ 4, Χαρέλ 6, Κουλμπόκα 20 (4).

ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ (Άιναρς Μπάγκατσκις): Βισνιέβσκι, Κουλικόφσκι 9 (3), Ουρμπάνιακ 9, Κίρκγουντ 10 (1), Πέναβα 2, Στερνίτσκι 2, Γκρέι 14, Τσερνίεβιτς 4, Σάνον 20 (2), Κόλεμαν-Τζόουνς 2, Ντόρντεβιτς 6.

