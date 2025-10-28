Ένα εκρηκτικό διάστημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ από τα 6.75, από τα τέλη της δεύτερης ως τις αρχές τρίτης περιόδου, «πλήρωσε» απόψε, στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης. Γεγονός που τον οδήγησε σε ήττα- την τρίτη του στη διοργάνωση- με 103-76.

Οι Ισραηλινοί τελείωσαν το παιχνίδι με 50% στα τρίποντα (10/20) και 25/31 βολές, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. «Φόρτωσαν» περισσότερο το καλάθι των «κιτρινόμαυρων» οι Τζάστιν Σμιθ (18 πόντοι), Τζάρεντ Χάρπερ (18 πόντοι, με 13/14 βολές, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάντιν Κάρινγκτον (18 πόντοι, με 4/6 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη, στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον πάγκο του, ήταν ο Μπράις Τζόουνς (18 πόντοι, με 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση του παιχνιδιού ο Άρης, με συνέπεια να πάρει τα ηνία στο σκορ στο 4’ με +4 (7—11). Η Χάποελ βρίσκοντας- σταδιακά- ρυθμό, εκμεταλλευόμενη άριστα τα λάθη και την αστοχία των «κιτρινόμαυρων», ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό και με βασικούς επιθετικούς εκφραστές τους Σμιθ, Χάρπερ, «έγραψε» επιμέρους 25-10 και βρέθηκε στο +11 (12’ 32-21).

Η… δράση του Τζόουνς, συνδυαστικά με την καταλυτική συνδρομή των Κουλμπόκα, Ίνοκ, έφεραν τους Θεσσαλονικείς στο 17’ σε απόσταση αναπνοής από την αντίπαλό τους (42-41) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, τους έδωσε ξανά το προβάδισμα (47-48).

Οι Ισραηλινοί «απάντησαν» με σερί 11-0, έχοντας βασικό εκτελεστή τον Κάρινγκτον και πήγαν στο +10 (58-48), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (58-48). Διαφορά την οποία έστειλαν στο 26’ στο +17 (71-54) και στο 28’ στο +18 (79-61).

Στο 33’ η Χάποελ απέκτησε «αέρα» 20 πόντων (88-68) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με το ματς. Το +27, με το τελικό 103-76, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά είχε στον αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-48, 81-68, 103-76

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Γιόναταν Αλόν): Σμιθ 18, Χάρπερ 18 (1), Κάρινγκτον 18 (4), Γουάλεϊ 4, Γουίνστον 13 (1), Χούμπερ 1, Λαμπ 15 (2), Σκαπίντσεφ, Ζούσμαν 14 (2), Τζέιμς 2.

Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Τζόουνς 18, Φορμπς 7, Μερκβιλάντζε 2, Φόρεστερ 1, Πουλιανίτης 3 (1), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 7, Ίνοκ 9, Χαρέλ 7 (1), Κουλμπόκα 12 (2).