Χωρίς να δυσκολευτεί, η Χάποελ Ιερουσαλήμ νίκησε στο Αλεξάνδρειο με 96-77 τον Άρη για τη 14η αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Ισραήλ πήρε την 11η σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Επιθετικός πλουραλισμός και κυριαρχία στη ρακέτα (40 ριμπάουντ, εκ των οποίων 17 επιθετικά, με τον Άρη να έχει 27 συνολικά), αποτέλεσαν «κλειδιά» της επιτυχίας για την πρωτοπόρο στη βαθμολογία του Α’ ομίλου, για την οποία ξεχώρισαν περισσότερο οι Χάντιν Κάρινγκτον (17 πόντοι, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζάρεντ Χάρπερ (17 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κάσιους Γουίνστον (14 πόντοι).

Στοίχισαν η αδυναμία στη ρακέτα και τα 19 λάθη στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι υπέστησαν την τρίτη συνεχή ευρωπαϊκή ήττα τους. Πάλεψε πιο πολύ για λογαριασμό τους ο Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ το ντεμπούτο με τη φανέλα τους έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 αίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Με αποδοκιμασίες από την κερκίδα αποχώρησαν από το παρκέ, με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι παίκτες και ο προπονητής του Άρη.

Επιβλητική με το… καλησπέρα η Χάποελ, η οποία έχοντας τους Ζούσμαν, Χάρπερ, Γουίλεϊ να βάζουν, με άνεση, την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκε στο 2’ με 0-8. Διαφορά που, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν και την εναέρια κυκλοφορία, στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε στο +11 (5-16) και στο 12’ στο +15 (16-31).

Βελτιώνοντας την άμυνά του, περιορίζοντας τα λάθη και με τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να εκτελούν από τα 6.75, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 16-5 και μείωσε στους 4 πόντους στο 17’ (32-36). Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα. Έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με «αέρα» 9 πόντων (37-46), στο 24’ «ανέβηκαν» στο +12 (44-56) και με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου 29’, με τη συμβολή του Γουίνστον, Χάρπερ, στο +21 (30’ 52-73).

Στο 33’ η Χάποελ πήγε στο +24 (59-83), με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν στο ίδιο σημείο τον Τζόουνς, μετά από τεχνική ποινή που του δόθηκε, με 5ο φάουλ. Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με +29 (60-89) και τελείωσαν με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (4), Τζόουνς 17 (1), Νουά 13 (3), Φορμπς 2, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 5, Μποχωρίδης, Ίνοκ 2, Χαρέλ 5 (1), Άντζουσιτς 8 (1), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 7 (1).

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Γιόναταν Αλόν): Σμιθ 5, Χάρπερ 17 (3), Κάρινγκτον 17 (2), Γουίλεϊ 9, Ουίνστον 14 (2), Χούμπερ 2, Λεβί 2, Λαμπ 10 (1), Μόμπλεϊ 5, Σκαπίντσεφ 2, Ζούσμαν 10 (2) , Τζέιμς 3 (1).