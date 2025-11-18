Με τον Αμίν Νουά να βρίσκεται παντού, αμυντικά και επιθετικά και το… κρύο αίμα του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ο Άρης κέρδισε 93-87 την Νεπτούνας Κλαϊπέντα για την για την 8η αγωνιστική του EuroCup.

Το αποτέλεσμα τον έβαλε σε… τροχιά επιτυχίας (4-4), μετά την, εντός έδρας, ήττα που υπέστη από την Μπαχτσεσεχίρ (11/11).

Ο Νουά ξεχώρισε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς (24 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ είχε 17 πόντους, με 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ. Το έργο τους στήριξε άριστα ο Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για τους Λιθουανούς ήταν ο Ρίχαρντς Λόμαζ (26 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Ούσα αλάνθαστη από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), έχοντας τους Βελίτσκα, Γουότερμαν, Λόμαζ εκτελεστές, η Νεπτούνας βρέθηκε στο 2’ στο +7 (9-2). Με τους Μήτρου-Λονγκ, Μποχωρίδη, Νουά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Άρης μείωσε στους 2 πόντους (4’ 13-11). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με επιμέρους 13-3, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη και την αστοχία των «κιτρινόμαυρων» και απέκτησαν… αέρα» 12 πόντων (26-14) στο 8’.

Βελτιώνοντας την άμυνά του, με κινητήριο μοχλό τον Μήτρου-Λονγκ και τους Κουλμπόκα, Τζόουνς, Χαρέλ να βοηθούν, ο Άρης «έγραψε» δικό του επιμέρους 2-12 και πλησίασε στο 11’ ξανά στους 2 πόντους (28-26). Δύο λεπτά αργότερα, με βολές (2/2) από τον Νουά, έφερε το ματς στα ίσια (13’ 30-30) και στο 16’ πήρε τα ηνία στο σκορ με 35-37. Διαφορά, η οποία στο 19’ «ανέβηκε» στο +5 (43-48).

Στο εξάλεπτο της τρίτης περιόδου, με δραστήριους -κυρίως- τους Νουά, Χαρέλ, Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με +17 (26’ 49-66). Η Νεπτούνας ‘έβγαλε’ αντίδραση και με επιμέρους 15-4 «ψαλίδισε» τη διαφορά στο 29’ στους 6 πόντους (64-70).

Ο Άρης έκλεισε το δεκάλεπτο στο +9 (30’ 64-73), οι γηπεδούχοι μείωσαν εκ νέου στους 6 πόντους (32’ 69-75), με τους «κιτρινόμαυρους» να πηγαίνουν στο 37’ ξανά στο +12 (78-90).

Συνεχείς «βόμβες» από τα 6.75 από τους Λόμαζ (2/2 τρίποντα), Βελίτσκα (1/1 τρίποντο) ‘έβαλαν’ -για μια ακόμη φορά- στο παιχνίδι τη Νεπτούνας (39’ 87-90). Ο Μήτρου-Λονγκ, όμως, με 47’’ να απομένουν για το φινάλε «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο από το τρίποντο και διαμόρφωσε το τελικό 87-93 για τους Θεσσαλονικείς.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93

Νεπτούνας (Γκεντιμίνας Πετράουσκας): Κλίρι 12 (4), Ταρόλις 7 (1), Λόμαζ 26 (3), Γκιρντζιούνας 7 (1), Κόζις, Βελίτσκα 13 (3), Μαγιάουσκας 9, Ματσιγιάουσκας, Μπερούτσκα 4 (1), Γουότερμαν 9 (1), Λεσκιάουσκας.

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17 (3), Τζόουνς 17, Νουά 24 (3), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 3 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 2, Χαρέλ 11 (1), Κουλμπόκα 11 (3).