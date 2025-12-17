Με καρδιοχτύπι στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Άρης έμεινε «όρθιος» στη Γερμανία, απέναντι στο Αμβούργο, για την 11η αγωνιστική του EuroCup, κερδίζοντας με 92-89 και πανηγύρισε την 6η νίκη του στη διοργάνωση.

Επιθετική πολυφωνία και ψυχραιμία στο φινάλε, αποτέλεσαν «κλειδιά» στην επιτυχία του, με τον Μπράις Τζόουνς να ξεχωρίζει περισσότερο από τους παίκτες του.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο. Το έργο του στήριξαν ο Αμίν Νουά, ο οποίος «έγραψε» νταμπλ-νταμπλ (14 πόντους, 10 ριμπάουντ) και οι Ντανίλο Άντζουσιτς (18 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αρνόλντας Κουλμπόκα (15 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Ρόνι Χαρέλ (10 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για το Αμβούργο, το οποίο παραμένει χωρίς νίκη στο EuroCup, ήταν ο Ντέβον Ντάνιελς (25 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Με το… καλησπέρα, έχοντας εκτελεστές τους Άντζουσιτς (1/1 τρίποντο), Ίνοκ (1/1 δίποντο), ο Άρης προηγήθηκε με 5-0. Απόσταση που κράτησε γύρω από το ίδιο επίπεδο ως το 6’ (10-14), με τους Νουά, Τζόουνς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση.

Κάπου εκεί το πήρε.. προσωπικά ο Μαρόνκα, η ‘δράση’ του οποίου επέτρεψε στο Αμβούργο να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό και να πάρει τα ηνία στο ματς στο 8’ (22-18). Διαφορά η οποία, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, πήγε στο +7 (27-20).

Πατώντας… γκάζι στη δεύτερη περίοδο, με τους Τζόουνς, Κουλμπόκα, Νουά, Άντζουσιτς κινητήριους μοχλούς, ο Άρης ‘έτρεξε’ επιμέρους 8-21 και απέκτησε στο 18’ «αέρα» 6 πόντων (35-41), απόσταση, την οποία λίγο πριν φύγει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έστειλε στο +10 (37-47).

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο στο παρκέ ως το 24’ με +7 (46-53), όταν το Αμβούργο, με καθοριστικό τον Ντάνιελς, «γύρισε» το ματς, πήρε τα ηνία στο 28’ με 64-63 και στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου πήγε στο +3 (67-64).

Στο 34’ χάρις του Τζόουνς, Χαρέλ, Κουλμπόκα, ο Άρης έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παιχνίδι (72-75). Δύο λεπτά αργότερα, με τον Κουλμπόκα να εκτελεί από τα 6.75, πήγε στο +5 (36’ 78-83).

Στο 39’ οι Γερμανοί μείωσαν στο μισό καλάθι (85-86). Με τρίποντο του Νουά ο Άρης ξέφυγε με 85-89, το Αμβούργο, χάνοντας συνεχείς επιθέσεις, αλλά κερδίζοντας επιθετικά ριμπάουντ, βρέθηκε στη γραμμή των βολών με τον Πέρι -με 32’’5 να απομένουν για τη λήξη- ο οποίος «έγραψε» το 87-89.

Ο Μήτρου-Λονγκ, στην επίθεση των «κιτρινόμαυρων» που ακολούθησε, κόπηκε από τον Πέρι και ελάχιστα αργότερα με 2/2 βολές ο Γκρέι ισοφάρισε για τους γηπεδούχους σε 89-89.

Στα 10’’1 για το φινάλε, ο Άντζουσιτς με 1/2 βολές για τους Θεσσαλονικείς έκανε το 89-90, ο Νουά πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, διατήρησε τον Άρη στην επίθεση, ο οποίος, με πιο ψύχραιμο από τη γραμμή των βολών (2/2) τον Μήτρου-Λονγκ, πήγε στο +3 , με 89-92. Σκορ που αποτέλεσε το τελικό στο ματς, καθώς, με το χρονόμετρο να δείχνει 4’’5 δέκατα για τη λήξη, το Αμβούργο αστόχησε σε τρίποντο με τον Γουίλιαμς.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92

Αμβούργο (Μπαρλόσκι): Θορπ 6 (1), Μαρόνκα 13 (3), Μούλερ 2, Γκρέι 2 , Όγκμπε 11 (2), Τούντουριτς 3, Πέριν 11 , Μπρούνινγκ 2, Ντάνιελς 25, Γουίλιαμς 14 (2).

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 4, Τζόουνς 20 (1), Νουά 14 (3), Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Ίνοκ 6, Χαρέλ 10, Άντζουσιτς 18 (3), Κουλμπόκα 15 (3).