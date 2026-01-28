Την ευκαιρία για μια σημαντική νίκη που θα ενίσχυε τις ελπίδες πρόκρισης στο Eurocup άφησε ανεκμετάλλευτη ο Άρης.

Οι Θεσσαλονικείς, παρά το γεγονός ότι προηγούνταν με +14 (61-75) και παρουσίαζαν εκπληκτικό μπάσκετ με 6:21 να απομένουν, κατέρρευσαν στο φινάλε, χάνοντας με 81-79 από την Μπαχτσεσεχίρ, μετά από καλάθι του Μαλακάι Φλιν λίγο πριν την εκπνοή.

Ο Μπράις Τζόουνς με 16 πόντους, ο Αμίν Νουά με 11 και ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 10 πόντους ξεχώρισαν για τον Άρη, που υποχώρησε στο 7-9. Από την τουρκική ομάδα, ο Τάιλερ Κάβανο με 20 πόντους και ο Μαλακάι Φλιν με 19 πόντους ήταν οι κορυφαίοι, ανεβάζοντας τη Μπαχτσεσεχίρ στο 11-5.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr