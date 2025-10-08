Στροφή στο Eurocup κάνει ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται απόψε (20:00, Novasports Prime) τους Τάουερς Αμβούργου στο ΝIck Gallis Hall.

Η ομάδα του Καράιτσιτς θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της στην διοργάνωση, μετά το σπουδαίο «διπλό» στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια.

Στα αγωνιστικά, μέρος στην χθεσινή προπόνηση πήραν οι Κουλμπόκα και Φόρεστερ, ωστόσο η συμμετοχή και των δυο είναι αμφίβολη.

Παράλληλα στο «Παλέ» και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ να σημειώσουμε ότι ο Άρης έχει ήδη ανακοινώσει sold – out για την αναμέτρηση.