Κυρίαρχος από τα τέλη της πρώτης περιόδου και μετά, ο Άρης επικράτησε στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, επί του Αμβούργου με 98-76. Αποτέλεσμα με το οποίο διπλασίασε τις επιτυχίες του στη διοργάνωση και ενίσχυσε τη γιορτινή ατμόσφαιρα που υπήρχε από νωρίς στο γήπεδο, λόγω της παρουσίας στον χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλη.

Τη νίκη των «κιτρινόμαυρων» υπέγραψαν οι Μπράις Τζόουνς (16 πόντοι, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (15 πόντοι, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο). Σχεδόν αλάνθαστος, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τον Άρη, ήταν ο Παναγιώτης-Ραφαήλ Λέφας (13 πόντοι, με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 2 ασίστ).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για το Αμβούργο ο Ζάκαρι Πέριν (14 πόντοι, 14 ριμπάουντ).

Με το… καλησπέρα, έχοντας εκτελεστές τους Μποχωρίδη, Χαρέλ, ο Άρης προηγήθηκε με 5-0. Οι πρωτοβουλίες του Πέριν έβαλαν το Αμβούργο σε θέση οδηγού στο ματς με μισό καλάθι (3’ 5-6), διαφορά που είχε η γερμανική ομάδα και στο 8’ (11-12).

Η είσοδος στο παρκέ, σε εκείνο το σημείο, του Μήτρου-Λονγκ, διαφοροποίησε το σκηνικό υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Με κινητήριο μοχλό τον Ελληνοκαναδό γκαρντ, το έργο του οποίου βοήθησαν οι Φορμπς, Γκιουζέλης, Πουλιανίτης, Καζαμίας, Χαρέλ και εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 19-4 και απέκτησε «αέρα» 14 πόντων στο 12’ (30-16).

Απόσταση, η οποία, με τον Τζόουνς να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση και τον Φόρεστερ να λειτουργεί καταλυτικά, αμυντικά και επιθετικά, πήγε στο 18’ στο +17 (43-26).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, με ασταμάτητο τον Μήτρου-Λονγκ, οι Θεσσαλονικείς «εκτοξεύθηκαν» στο +21 (23’ 55-34). Τρία λεπτά αργότερα, με πέντε συνεχείς πόντους από τον Τζόουνς, βρέθηκαν στο +23 (26’ 64-41), στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου «έπιασαν» το +28 (31’ 75-47) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.

Με την ευχάριστη, για την ομάδα του, εξέλιξη στον αγώνα, ο Μπόγκνταν Καραΐτσιτς επέλεξε να έχει στην πεντάδα του Άρη, στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, τους νεαρούς Λέφα, Χατζηλάμπρου, Καζαμία.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

Άρης (Μπόγκανταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3), Τζόουνς 16 (1), Φορμπς 8 (1), Φόρεστερ 9, Πουλιανίτης 3 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 9 (1), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4, Χαρέλ 7 (1).

Αμβούργο (Μπένκα Μπαρλόσκι): Στιούαρτ, Θορπ 13, Μαρόνκα 5 (1), Μούλερ 3 (1), Τοκότο 4, Γκρέι 7 (1), Ντέιβις 7 (1), Όγκμπε 8, Ριντ 9, Τούρουντιτς 6, Πέριν 14.