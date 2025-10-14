Την πρώτη ήττα του στο EuroCup υπέστη απόψε, στη Σλοβενία, ο Άρης.

Η ομάδα του Καραΐτσιτς, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, συνετρίβη από την Τσεντεβίτα Ολίμπια με 80-59, «πληρώνοντας» την κακή επιθετικά βραδιά του, τα 21 λάθη του και τις πολλές δεύτερες ευκαιρίες που έδωσε στο ματς στην αντίπαλό του (οι Σλοβένοι μάζεψαν 31 ριμπάουντ, εκ των οποίων 11 ήταν επιθετικά).

Κορυφαίοι για την Τσεντεβίτα Ολίμπια -η οποία παραμένει αήττητη στον Α’ όμιλο- ήταν οι Ουμόγια Γκίμπσον (19 πόντοι, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόζεφ Τζίραρντ (16 πόντοι, με 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο ), Αλεξέι Νίκολιτς (15 πόντοι, με 3/6 τρίποντα).

Πάλευε μόνος του για τον Άρη ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Ο αγώνας

Με τους Ράντοβιτς, Γκίμπσον, Στιούαρτ να βάζουν με ευκολία την μπάλα στο καλάθι, η Τσεντεβίτα Ολίμπια προηγήθηκε με το… καλησπέρα με +5 (3’ 9-4). Διαφορά που «ανέβασε» στο 6’ στο +7 (17-10). Ο Άρης, με επιθετική πολυφωνία (Χαρέλ, Μποχωρίδης, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς), «έγραψε» επιμέρους 3-10 και έφερε το ματς σε ισορροπία (11’ 20-20).

Λάθη, εντούτοις, στην πορεία, από τους Θεσσαλονικείς και χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τους Σλοβένους (35’ 35-30), οι οποίοι, με την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου, βρέθηκαν -για πρώτη φορά- στο +9 (20’ 44-35).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου η Τσεντεβίτα Ολίμπια απέκτησε «αέρα» 10 πόντων (23’ 51-41). Το χειρότερο, όμως, για τους «κιτρινόμαυρους» αποτέλεσε πως σε αυτό το διάστημα είδαν τον Τζόουνς, αρχικά και στη συνέχεια τον Μήτρου-Λονγκ, να κάνουν 4ο και 3ο φάουλ, αντίστοιχα.

Εκτελώντας από τα 6.75, ο Τζίραρντ έστειλε τους γηπεδούχους στο 26’ στο +14 (59-45), διαφορά που πήγε, δύο λεπτά αργότερα, στο +16 (28’ 63-47).

Με 2/2 τρίποντα από τον Μήτρου-Λονγκ ο Άρης πλησίασε στο 34’ στους 7 πόντους (64-57), ο Νίκολιτς, όμως, «απάντησε» άμεσα -με τον ίδιο τρόπο- για τους γηπεδούχους και τους έστειλε ξανά στο +13 (35’ 70-57).

Μια ακόμη «βόμβα» από τα 6.75 στο 37’ από τον Τζίραρντ έδωσε στην Τσεντεβίτα Ολίμπια -για μια ακόμη φορά- απόσταση 14 πόντων (73-59) και ουσιαστικά τη νίκη. Το +21, με το τελικό 80-59, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που πήραν οι Σλοβένοι στο παιχνίδι.

*Περισσότεροι από 300 υποστηρικτές του Άρη παρακολούθησαν διά ζώσης την αναμέτρηση, δίνοντας το δικό τους, ξεχωριστό, «χρώμα» στη Stožice Arena.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-35, 63-51, 80-59

βΑλιάγκα (Ισπανία), Τσίτσι (Αλβανία), Μπακί (Τουρκία)

ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ ΟΛΙΜΠΙΑ (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Στιούαρτ 9, Γκίμπσον 19 (2), Τζίραρντ 16 (4), Ράντοβιτς 5 (1), Νίκολιτς 15 (3), Χουίντο, Μπλάζιτς 6, Τσέρκβενικ, Σκάρα 5 (1), Ντανέου, Κένεντι 5.

ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 19 (2), Τζόουνς 6, Φορμπς 7, Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 8, Χαρέλ 8, Κουλμπόκα.