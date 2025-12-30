Με αρνητικό τρόπο αποχαιρέτησε το 2025 ο Άρης, καθώς ηττήθηκε στο Αλεξάνδρειο για τη 12η αγωνιστική του EuroCup από την Τσεντεβίτα Ολίμπια με 89-60. Με αυτό το αποτέλεσμα σταμάτησε το μίνι σερί των διαδοχικών νικών που μετρούσε στη διοργάνωση η ελληνική ομάδα, έχοντας νικήσει Βενέτσια και Αμβούργο.

Αδυναμία και στις δυο πλευρές της ρακέτας (26-46 τα ριμπάουντ), συνδυαστικά με απελπιστική αστοχία, «κόστισαν» στους Θεσσαλονικείς που βρίσκονται πλέον με ρεκόρ 6-6 στη διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ τους στο παιχνίδι ήταν ο Μπράις Τζόουνς (13 πόντοι, με 9/9 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Κορυφαίος για τους νικητές- οι οποίοι επέστρεψαν σε δρόμο των επιτυχιών μετά από δύο συνεχή «στραβοπατήματα» απέναντι σε Μανρέσα, Χάποελ Ιερουσαλήμ- ήταν ο Αλεξέι Νίκολιτς (23 πόντοι, με 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Στο παρκέ για λογαριασμό τους, πιθανότητα για τελευταία φορά, καθώς όπως όλα δείχνουν θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, ήταν ο Νίκος Χουγκάζ (9 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Ισορροπημένο, στην εκκίνησή του, το παιχνίδι, με τις ομάδες να βρίσκονται στο ίδιο σημείο στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (7-7). Με τρεις πόντους από τον Χουγκάζ (1/2 βολές, 1/1 δίποντο), η Τσεντεβίτα Ολίμπια πήρε κεφάλι στο σκορ στο 7’ με +3 (7-10), ο Άρης «απάντησε» με σερί 6-0, έχοντας εκτελεστές τους Φόρεστερ, Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ ένα λεπτό αργότερα (8’ 13-10).

Εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της στη ρακέτα (11-23 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και με επιθετικό μοχλό τον Σκάρα, η Τσεντεβίτα Ολίμπια ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό, «έτρεξε» επιμέρους 2-14 και προηγήθηκε στο 11’ με +9 (15-24).

Διαφορά την οποία, με τους Νίκολιτς, Γκίμπσον, Μπλάζιτς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, έστειλε στο 17’ στο +14 (24-38) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδο -έχοντας λύσεις και από τον Στιούαρτ- στο +15 (29-44).

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75, με τους Νίκολιτς, Στιούαρτ, Γκίμπσον, Τζίραρντ, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στο 26’ με +26 (33-59) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.

Στο 36’ η Τσεντεβίτα Ολίμπια είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +30 (49-79).

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 31-44, 42-66, 60-89

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Τζόουνς 13, Νουά 4, Φορμπς, Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 6, Χαρέλ 9 (1), Άντζουσιτς 12 (2), Κουλμπόκα 6 (2).

Τσεντεβίτα Ολίμπια (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Στιούαρτ 11 (1), Γκίμπσον 14 (2), Τζίραρντ 3 (1), Μακνέρ 6 (1), Νίκολιτς 23 (3), Μπλάζιτς 3 (1), Ουστούν 3 (1), Τσέρκβενικ 2, Σκάρα 11 (1), Χουγκάζ 9 (1), Κένεντι 4.