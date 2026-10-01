Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, η ΚΑΕ Άρης και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης αποτελούν τις δύο τελευταίες ομάδες που κατέθεσαν φάκελο στην Euroleague για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση με τη μορφή franchise από την επόμενη σεζόν.

Οι προσδοκίες στον Άρη για την επιστροφή της ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι μεγάλες και η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν το κρύβει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες οι κιτρινόμαυροι κατέθεσαν φάκελο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την είσοδο της ομάδας με τη μορφή franchise από την επόμενη σεζόν.

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