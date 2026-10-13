Ο Μάριο Φιορέτι έκανε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι της Ντερτόνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 3η αγωνιστική του EuroCup (14/10, 20:00) και υποκλίθηκε στην πληρότητα του ρόστερ των κιτρινόμαυρων.

Έτοιμος για να κάνει το 3/3 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο Άρης, που υποδέχεται την Τετάρτη την Ντερτόνα στο Nick Galis Hall, με τον Ιταλό προπονητή να χαρακτηρίζει την έδρα των κιτρινόμαυρων μία από τις πιο «καυτές» στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα παλέψει για να κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη.

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