Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (17/8) ο Μπριν Φορμπς. Πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Φορμπς στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε αποφασισμένος να βοηθήσει τους «κιτρινόμαυρους» να πετύχουν τους στόχους τους.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος όταν δέχτηκα την κλήση από μία τόσο ιστορική ομάδα. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω να δουλεύω», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια κληθείς να μιλήσει για τον ενθουσιασμό που έχει φέρει στον κόσμο του Άρη η απόκτησή του, ανέφερε:

«Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους εδώ, το ήξερα καλά αυτό. Είχα μιλήσει περισσότερο με τον Θανάση (σ.σ. Αντετοκούνμπο) για όλο αυτό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε το 2021 ήταν πραγματικά πολύ καλό (σ.σ. το πρωτάθλημα με τους Μπακς), όμως τώρα είμαι εδώ, είμαι στον Άρη και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα προσωπικά του κίνητρα, τονίζοντας: «Να νικήσω. Θέλω να νικάω όσες περισσότερες φορές μπορώ, αν είναι δυνατόν να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο. Θέλω να παίξω για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτήν την πόλη όσο καλύτερα γίνεται».