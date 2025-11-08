Πατώντας γκάζι στην τρίτη περίοδο, μετά από ένα σχεδόν ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης ξεπέρασε με 78-61 σκορ το εμπόδιο της Μυκόνου το Σάββατο στο Αλεξάνδρειο, για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League, πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

«Κλειδί» της επιτυχίας του αποτέλεσε η ευστοχία των «κιτρινόμαυρων» από τα 6.75 (13/30 τρίποντα), με την οποία κάλυψαν, ουσιαστικά, τα 21 λάθη στα οποία υπέπεσαν απέναντι στους νησιώτες.

Κορυφαίοι των γηπεδούχων στο παρκέ ήταν οι Μπράις Τζόουνς (15 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο -η οποία υπέστη την τρίτη ήττα της στην GBL- ήταν ο Μάιλς Χέσον (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

*Θεατής της αναμέτρησης ήταν ο εσχάτως αποκτηθείς από τον Άρη, Αμίν Νουά. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» στο, εντός έδρας, ευρωπαϊκό ματς απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ (11/11).

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6 (1), Τζόουνς 14 (2), Φόρεστερ 7, Χαρέλ 8 (2), Κουλμπόκα 14 (2), Χατζηλάμπρου, Λέφας, Φορμπς 9 (3), Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 7 (2), Καζαμίας 2, Ίνοκ 8.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 5 (1), Μουρ 2, Ρέι 11 (2), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10, Καββαδάς Γερομιχαλός 3 (1), Ερμείδης, Σκουλίδας 8 (2), Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 12 (1), Κάναντι 5 (1).

Χα.Π.