Έτοιμη να «αρπάξει» τον Αμίν Νουά από τον Άρη φαίνεται πως είναι η Ουνικάχα Μάλαγα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιβηρική, οι Ανδαλουσιανοί βρίσκονται σε προχωρημένες διαδικασίες για την υπογραφή του Γάλλου φόργουορντ.

Πολύ κοντά στην επόμενη ομάδα της καριέρας του φαίνεται ως είναι ο Αμίν Νουά, ο 29χρονος Γάλλος φόργουορντ, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του κόουτς Μίλιτσιτς στον Άρη την περσινή σεζόν, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε Basket League και EuroCup.

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