Ο Άρης έδωσε μεγάλη μάχη στο Βελιγράδι, όμως γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-87, λίγες ημέρες μετά την ευρεία νίκη του με 98-74 απέναντι στην ίδια ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην εικόνα του Άρη και στη μαχητικότητα που έδειξαν οι παίκτες του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα δεν εγκαταλείπει κανένα παιχνίδι, ακόμη και σε περίοδο προετοιμασίας.

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