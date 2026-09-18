Ο Άρης ηττήθηκε με σκορ 91-87 στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν το δεύτερο τεστ για τις δύο ομάδες τις τελευταίες μέρες, καθώς προηγήθηκε η συνάντησή τους και η νίκη των «κιτρινόμαυρων», στην Κύπρο, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν χωρίς τους Θανάση Αντετοκούνμπο και Άνταμ Μοκόκο. Ο πρώτος έφτασε μέσα στην ημέρα στο Βελιγράδι, μετά από ολιγοήμερη άδεια που είχε λάβει, ενώ ο δεύτερος συμπεριλήφθηκε στη 12άδα για το ματς, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να είναι έτοιμος για τους επόμενους αγώνες.

Εκτός ήταν και οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν τη θεραπεία τους σε ελληνικό έδαφος.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αγωνιστεί στη συνέχεια στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» (20-22/9), στο Ιβανώφειο.

Ο Άρης έκανε την ανατροπή και παρότι βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (64-54), προηγήθηκε με 83-84 στην τέταρτη περίοδο, δέχτηκε, όμως, ένα σερί 8-0, το οποίο του στοίχισε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-44, 67-63, 91-87.

Ερυθρός Αστέρας (Ίμπον Ναβάρο): Μότλεϊ 8, Τζόουνς 8, Μιλιένοβιτς 5 (1), Γουάιλερ-Μπαμπ 7 (1), Μπάτλερ 1, Κάρτερ 10 (2), Ιζούντου 4, Μπάλντουϊν 3 (1), Μεντάρεβιτς, Νουόρα 25 (1), Κράμερ 5 (1), Μονέκε 15 (3).

Άρης (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου – Λονγκ 13 (3/3τρ., 4ρ., 2ασ., 2κλ.), Ρόμπινσον-Έρλ 11 (1τρ., 5ρ.), Τολιόπουλος 14 (2τρ., 4ρ., 7ασ.), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 1, Μόργκαν 10 (1τρ., 3ασ.), Λίντελ 8 (1τρ., 5ρ.), Χαραλαμπόπουλος 6 (3ρ.), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (4ρ.), Μπιρτς 6.