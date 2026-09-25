Η Stoiximan γίνεται Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ ΑΡΗΣ και στηρίζει την προσπάθειά της σε μια νέα περίοδο εξέλιξης και υψηλών αγωνιστικών στόχων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Stoiximan θα έχει κεντρική παρουσία στις επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, καθώς και σημαντική προβολή στο γήπεδο και στο παρκέ. Η τετραετής διάρκεια της συνεργασίας αυτής αποτυπώνει από την πρώτη στιγμή την πρόθεση των δύο πλευρών να χτίσουν μια σχέση με διάρκεια, συνέπεια και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η νέα συνεργασία αποτελεί παράλληλα μια σημαντική προσθήκη στη διαχρονική παρουσία της Stoiximan στο ελληνικό μπάσκετ. Η συμφωνία εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση της Stoiximan να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, μέσα από συνεργασίες με διάρκεια που μπορούν να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Αγαπητός Διακογιάννης, CΕΟ της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Stoiximan, τον ηγέτη της αγοράς και ένα από τα ισχυρότερα brands στον ελληνικό αθλητισμό, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ΑΡΗ και τη νέα εποχή που χτίζουμε. Πέρα από την εμπορική της δυναμική, εκτιμούμε ιδιαίτερα το κοινωνικό της αποτύπωμα και πρωτοβουλίες όπως οι “Iroes”, που δείχνουν ότι μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση και πέρα από τον αθλητισμό. Η τετραετής συμφωνία μας αποτυπώνει την κοινή μας φιλοδοξία να χτίσουμε κάτι σταθερό, δυνατό και με πραγματικό αντίκτυπο. Καλωσορίζουμε την Stoiximan στην οικογένεια του ΑΡΗ και ανυπομονούμε για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί, εντός και εκτός γηπέδου».

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ ΑΡΗΣ αποτελεί μια σημαντική νέα προσθήκη στη διαχρονική παρουσία της Stoiximan στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΑΡΗΣ είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, ισχυρή ταυτότητα και ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων του. Η νέα περίοδος που ξεκινά για την ομάδα, με ανανεωμένη δυναμική και υψηλές φιλοδοξίες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία τα επόμενα χρόνια. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας, μέσα από μια τετραετή συνεργασία που αποτυπώνει τη δική μας φιλοσοφία: να χτίζουμε σχέσεις με διάρκεια, συνέπεια και ουσιαστικό περιεχόμενο. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μαζί νέες εμπειρίες και δυνατές στιγμές για την ομάδα και τον κόσμο της».

Η νέα συνεργασία ανοίγει έναν κοινό δρόμο με πολλές σημαντικές στιγμές μπροστά. ΚΑΕ ΑΡΗΣ και Stoiximan προχωρούν μαζί, με κοινό ορίζοντα την επόμενη ημέρα της ομάδας και στόχο να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία σε κάθε στιγμή εντός και εκτός παρκέ.