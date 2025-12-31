Η «βαριά» ήττα που υπέστη ο Άρης από την Τσεντεβίτα Ολίμπια (60-89), με την οποία «αποχαιρέτησε» το βράδυ της Τρίτης (30/12) στο Αλεξάνδρειο το 2025, δεν άρεσε σε κανέναν στις τάξεις του.

Μετά το άσχημο αποτέλεσμα είναι διάχυτη η πεποίθηση πως η εικόνα θα αλλάξει. Έτσι, η ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση θέλοντας να συσπειρώσει τον κόσμο.

Αναλυτικά:

«Η χρονιά δεν έκλεισε όπως θέλαμε, ειδικά σε ένα κατάμεστο “Nick Galis Hall”.

Η υποχρέωσή μας είναι να “απαντήσουμε”, γιατί η χθεσινή εικόνα δεν αντιπροσωπεύει τον Άρη που οραματιζόμαστε. Συνεχίζουμε όλοι μαζί με έναν κοινό στόχο: Να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει και αρμόζει».