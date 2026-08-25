Λίγο μετά την ανακοίνωση της Euroleague για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης έγκρισης για την είσοδο των 11 ομάδων που θα αποτελέσουν τα επεκτατικά franchise της διοργάνωσης, η ΚΑΕ Άρης έκανε γνωστό ότι δεν βρισκόταν μεταξύ των ομάδων που υπέβαλαν αίτηση στη διοργάνωση, χωρίς φυσικά να έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να αποκαλύπτει ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης έγκρισης για την είσοδο νέων ομάδων και επενδυτών, 11 ομάδες -μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ- πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν 8 θέσεις στην Euroleague, σε μορφή franchises από τη σεζόν 2027-28.

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