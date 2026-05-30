Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη έστειλε το δικό του ευχαριστήριο μήνυμα στους φίλους της ομάδας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λιθουανός, που δεν αποτελεί κομμάτι των σχεδίων του Άρη για την επόμενη σεζόν, είχε έρθει στη διάρκεια της σεζόν από τη Γουλβς και με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων πρόλαβε να αγωνιστεί σε 26 παιχνίδια, καταγράφοντας 16 συμμετοχές στο EuroCup και άλλες 10 στη Basket League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr