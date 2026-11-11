Με απίθανη εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, ο Άρης παρέσυρε με το εντυπωσιακό 105-81 τη Ρίγα Ζέλι στο… φλεγόμενο «Nick Galis Hall» και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-1, μετά την 7η αγωνιστική του EuroCup.

Σε ένα μαγικό ξεκίνημα, ο Άρης βρέθηκε πίσω με 3-2 από τη Ρίγα, πριν κατεβάσει ρολά στην άμυνα για να προχωρήσει σε ένα αναπάντητο 21-0, και να κρατήσει την αντίπαλό του δίχως καλάθι για σχεδόν πεντέμισι λεπτά στο παιχνίδι.

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