Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για να παρακολουθήσει διά ζώσης το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη, για το τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε τις εξέδρες.

Χαμογελαστός, ο «Greek Freak» αντάλλαξε χειραψίες με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.

Φυσικά, ο Γιάννης δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τον τζένεραλ μάνατζερ του Άρη, Νίκο Ζηση, (σ.σ.: τιμήθηκε από τους γηπεδούχους για την προσφορά του στην Εθνική), με τους δυο τους να ανταλλάσουν μια θερμή αγκαλιά μετά και την επιτυχία στο Eurobasket.

Ακόμα ο Γιάννης δεν παρέλειψε να χαιρετήσει και τον Μπριν Φορμπς του Άρη, με τον οποίο κατέκτησαν στους Μπακς ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.