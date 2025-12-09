Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα -μετά την εντός έδρας ήττα που υπέστη από την Κλουζ (4/12)- προσδοκά να έχει ο Άρης στο ματς με τη Βενέτσια (20:00, Novasports Prime), για τη 10η αγωνιστική του EuroCup. Οι «κίτρινοι» είχαν κερδίσει στην Ιταλία, στην έναρξη της διοργάνωσης (85-81) και θέλουν να πανηγυρίσουν και στο Αλεξάνδρειο.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο EuroCup. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Αν δείτε τα αποτελέσματα, είναι διαφορετικά και στα δύο γκρουπ. Η Βενέτσια είναι μία καλή και αθλητική ομάδα. Παίζουν γρήγορο μπάσκετ. Πρέπει να βελτιωθούμε, σε σχέση με το τελευταίο ματς που δώσαμε στη διοργάνωση, να παίξουμε με τους δικούς μας όρους, για να έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τη νίκη», σχολίασε σήμερα, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι κόντρα στην ιταλική ομάδα, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς.

Πρόσθεσε ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» επισημαίνοντας: «Δε θα κερδίσουμε μόνο σκοράροντας περισσότερους πόντους. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Είχαμε κάποιες μέρες να δουλέψουμε πάνω στην άμυνα. Πάλι έχουμε προβλήματα αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη. Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Θέλω να παίξουμε σκληρή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Κόντρα στην Κλουζ δεν το κάναμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εμφανιστούμε καλύτεροι αμυντικά».

Σε επισήμανση για το ότι ο Στίβεν Ίνοχ δεν έχει τον ίδιο ρόλο στα τελευταία παιχνίδια και ερωτηθείς για το πως θα διαφοροποιηθεί αυτό, απάντησε: «Και ο Φόρεστερ… Βγήκαν λίγο από τον δρόμο που θέλουμε στην άμυνα. Πρώτα αξιολογούμε πόσο επιδραστικοί είναι στην άμυνα. Μπορούν να κάνουν πράγματα βήμα-βήμα. Θέλω να είναι σκληροί στην άμυνα, όχι μόνο να σκοράρουν. Καθίσαμε με όλα τα παιδιά και το αναλύσαμε. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για την ομάδα. Δε θέλω, όμως, να πω πληροφορίες τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο αντίπαλος».

Για τη μάχη απέναντι στη Βενέτσια τοποθετήθηκε και ο Ρόνι Χαρέλ. Ο Αμερικανός φόργουορντ του Άρη είπε: «Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι. Χρειάζεται να είμαστε ο εαυτός μας, να ακολουθήσουμε την τακτική μας. Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο, είναι καλή ομάδα, αλλά είναι σημαντικό για τη βαθμολογική μας θέση να κερδίσουμε. Σίγουρα η άμυνά δεν είναι καλή τελευταία. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού δεν ακολουθούμε το πλάνο μας. Δουλέψαμε στην προπόνηση και ό,τι έχουμε κάνει, πρέπει να το εφαρμόσουμε στο παρκέ στο παιχνίδι».

Κατέληξε, εξηγώντας για με τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. «Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Το ιατρικό τιμ της ομάδας έκανε πολύ καλή δουλειά», ήταν τα λόγια του.