Ο Άρης υποδέχεται τη Νεπτούνας Κλαϊπέντα (4/2, 21:00, Novasports Start) με στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να ελπίζει σε παρουσία του στην επόμενη φάση του EuroCup.

Στο παιχνίδι θα παραταχθεί με ενισχυμένη ψυχολογία μετά την τεράστια νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Για τη μάχη με τους Λιθουανούς, στον απόηχο της επιτυχίας επί του «πράσινων», μίλησαν ο Ίγκορ Μίλιτσιτς και ο Τζέικ Φόρεστερ.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» είπε αρχικά: «Στον αθλητισμό –ακόμα και στα ατομικά αθλήματα– πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, τόσο μετά από ήττες όσο και μετά από νίκες. Δεν μπορείς να μένεις σε ό,τι έγινε, ούτε στα άσχημα, αλλά ούτε και στα καλά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για πολύ, μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά. Το επόμενο και πιο κρίσιμο παιχνίδι, ουσιαστικά, το παιχνίδι της σεζόν, είναι αυτό με τη Νεπτούνας. Πρέπει να παρουσιαστούμε “πεινασμένοι”, κάτι που δεν είναι εύκολο μετά τη συναισθηματική φόρτιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Όλο το προπονητικό επιτελείο και εγώ έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να προετοιμάσουμε πνευματικά την ομάδα. Η Νεπτούνας είναι πολύ επικίνδυνη, παίζει γρήγορο μπάσκετ, με πέντε παίκτες έξω και τρέχει εξαιρετικά στο ανοιχτό γήπεδο. Για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και να φτάσουμε στη νίκη, το επίπεδο της ενέργειάς μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο».

Για τα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα της ομάδας, είπε: «Όταν αντιμετωπίζεις ομάδες οι οποίες έχουν παίκτες όπως ο Τσέντι Όσμαν, ο Ρισόν Χολμς και γενικά αθλητές με τέτοια ποιότητα, είναι λογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις στο παιχνίδι. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και τέτοιες καταστάσεις, αργά ή γρήγορα, θα συμβούν -πάντα συμβαίνουν. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σε άλλες ομάδες, οπότε δεν πρέπει να εστιάζουμε σε κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τη Μονακό να προηγείται με 17 πόντους και να χάνει παιχνίδια, την εθνική ομάδα του Καναδά να προηγείται με 15 και να μην κερδίζει. Αυτό είναι, πλέον, μέρος του σύγχρονου μπάσκετ, με τον ρυθμό, το μομέντουμ και τους πολλούς καλούς σουτέρ. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά στο πλάνο μας, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα».

Σε ερώτηση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά και για τη γενικότερη βελτίωση του Άρη, απάντησε: «Με την παρουσία του στην ομάδα έχει βελτιωθεί η επιθετικότητά μας και μαζί του και ο Φόρεστερ με τον Τσαϊρέλη αισθάνονται πιο άνετα να κάνουν αυτά που έχουμε ανάγκη να κάνουν. Ο Κώστας είναι ακόμη καινούριος σε μας, δεν τα κάνει όλα με απόλυτη ακρίβεια, όμως μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε και αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα.

Γενικότερα, δεν είναι εύκολο, όμως το θετικό είναι ότι οι παίκτες θέλουν να ακολουθήσουν σε ό,τι λέμε. Κάποιες φορές είναι απαιτητικό για εκείνους και επιστρέφουν σε παλιές συνήθειες. Δεν πρόκειται μόνο για αλλαγή στην άμυνα, πλέον παίζουμε με πολύ περισσότερες κατοχές, σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Όταν έχεις σχεδόν δέκα παραπάνω κατοχές ανά παιχνίδι, αυτό σημαίνει 20 με 25 περισσότερους πόντους και για τις δύο ομάδες. Αν δεν κοιτάξει κανείς τα advanced stats, δεν μπορεί εύκολα να δει πόσο έχουμε βελτιωθεί αμυντικά. Για να φανεί αυτή η προσπάθεια στην άμυνα, οι παίκτες δουλεύουν ακόμη και μετά τους αγώνες. Κάνουμε συναντήσεις, προπονήσεις, δουλεύουμε καθημερινά, ακόμη και την παραμονή του αγώνα. Προπονούμαστε κανονικά και προσπαθούν να εφαρμόσουν όλα όσα ζητάμε. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα αρχίζει να πιστεύει σε αυτά που λέω. Οι παίκτες “αγοράζουν” τη φιλοσοφία, πιέζουν τους εαυτούς τους για να κάνουν τα σωστά πράγματα. Άλλες μέρες είμαστε καλύτεροι, άλλες χειρότεροι, όμως η πορεία είναι θετική. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα προς ένα καλύτερο αμυντικό παιχνίδι, το οποίο οδηγεί και σε ακόμη πιο γρήγορη επίθεση».

Ο Τζέικ Φόρεστερ, με τη σειρά του, επισήμανε: «Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν στεκόμαστε εκεί. Οι καλές ομάδες ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες στιγμές, να ρίχνουν την ένταση και να συγκεντρώνονται άμεσα στο επόμενο παιχνίδι. Αυτήν τη στιγμή, όλη η προσοχή μας είναι στη Νεπτούνας. Δε σκεφτόμαστε τον Παναθηναϊκό, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αγώνα και είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Ο Αμερικανός σέντερ, κατέληξε: «Γνωρίζουμε ότι σε κάποια παιχνίδια έχουμε χάσει τη συγκέντρωσή μας στο τέταρτο δεκάλεπτο, παρότι είχαμε το προβάδισμα. Είναι κάτι που μας έχει στοιχίσει, όμως δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε δει αρκετό βίντεο, έχουμε αναλύσει τα λάθη μας και όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον».

Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, εξάλλου, οι «κιτρινόμαυροι» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Εκδήλωση που έγινε στο «Nick Galis Hall» και είχε τυχερούς τον πρόεδρο της εταιρείας, Χάρη Παπαγεωργίου και τους Αμίν Νουά, Ρόνι Χαρέλ στους οποίους… έπεσαν τα φλουριά.