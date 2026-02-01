Θετική ενέργεια έφερε η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στο «Nick Galis Hall», όπου ο Άρης πανηγύρισε τεράστια νίκη, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, με μεγάλο ενθουσιασμό, με το τέλος του ματς αγκάλιασε τους παίκτες της ομάδας, ενώ αργότερα πήγε στα αποδυτήρια και έδωσε τα εύσημα στους καλαθοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επιτυχία.

«Χαιρόμαστε που ήταν εδώ και είδε με το σημερινό ματς πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση», σχολίασε σχετικά, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, με την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς.