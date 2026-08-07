Τις πρώτες του δηλώσεις για τη συνεργασία του με τον Άρη έκανε ο Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, MVP των τελικών την περασμένη σεζόν στο EuroCup με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης, μίλησε στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ στο διαδίκτυο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Ανυπομονώ να φτάσω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό σταφ και τους φιλάθλους της ομάδας. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να “χτίσουμε” κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα», είπε.

Έχοντας αντιμετωπίσει τον Άρη δύο συνεχόμενες χρονιές (2023-25), ως παίκτης της Κλουζ, ο Μοκόκα γνωρίζει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο Nick Galis Hall από τους υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων». «Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν ώθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτήν την ατμόσφαιρα, αυτήν τη φορά ως… οικοδεσπότης. Οι φίλαθλοι του Άρη να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του παρκέ και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη», σημείωσε.