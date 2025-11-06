Στο δυναμικό του Άρη εντάσσεται ο 28χρονος Γάλλος πάουερ φόργουορντ (2.02μ.), Αμίν Νουά.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας μαζί του για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής σεζόν και τον περιμένουν αύριο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της απόκτησής του και να ανακοινωθεί επίσημα η μεταγραφή.

Ο Νουά προέρχεται από πέρασμα, το καλοκαίρι, στο πρωτάθλημα της Ινδονησίας και διαθέτει εμπειρία από την Ευρωλίγκα, καθώς έχει αγωνιστεί σε Βιλερμπάν (2015-2021, 2022-2023) και Φενερμπαχτσέ (2024). Τη σεζόν 2024-2025 θήτευσε στην Ισπανία με τη Γρανάδα, έχοντας μέσους όρους 16.1 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 1.0 μπλοκ, 2.5 λάθη, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Μετρά παρουσία στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ το 2017 είχε την πρώτη κλήση για την εθνική ανδρών της χώρας.