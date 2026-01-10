Ο Άρης έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τελευταίων εβδομάδων και πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στο Αλεξάνδρειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 78-76 για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ήταν η πρώτη επιτυχία των «κιτρινόμαυρων» μετά από τέσσερα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έκανε το απόλυτο απέναντι στον «γηραιό» τη φετινή σεζόν, μετά και το διπλό στο Ιβανώφειο στον πρώτο γύρο, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 6-7 (4-3 εντός, 2-4 εκτός), στο οποίο βρίσκεται πλέον και το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς.

Σε επιθετικό επίπεδο, ο Άρης πήρε σημαντικές βοήθειες από πολλούς παίκτες. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 4 ασίστ, ο Αμίν Νουά πρόσθεσε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Μπράις Τζόουνς είχε 17 πόντους και 5 ασίστ (μαζί με 5 λάθη), ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Τζέικ Φόρεστερ στη ρακέτα με 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Πολύτιμη συνεισφορά είχε και ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ με γεμάτη εμφάνιση.

Για τον Ηρακλή, ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 27 πόντους και 5 ριμπάουντ, όμως δεν είχε αρκετές βοήθειες πέρα από τον Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, που κατέγραψε double-double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Άρης είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Ηρακλή και βρίσκοντας πόντους στο ανοικτό γήπεδο, για να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με 45-40. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ένταση και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (52-42), διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα. Με αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά, μείωσε τη διαφορά και έβαλε μεγάλη πίεση στο φινάλε, φτάνοντας σε απόσταση τριών πόντων λίγο πριν το τέλος. Παρ’ όλα αυτά, ο Άρης κράτησε την ψυχραιμία του στις κρίσιμες στιγμές και «σφράγισε» τη νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (0/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (5/11 δίποντα, 7/10 βολές, 5 ασίστ, 5 λάθη), Νουά 14 (0/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Φόρεστερ 7 (10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Άντζουσιτς 18 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ, 2 λάθη), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης (2 λάθη), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2, Χάρελ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Κουλμπόκα 2 (1)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 18 (1/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ράιτ-Φόρμαν 27 (10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο), Μωραΐτης 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 8 λάθη, 5 κλεψίματα), Γουέρ 2 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Φόστερ 4 (1/6 τρίποντα, 3 λάθη), Σμιθ 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Έλντερ-Τζόουνς 6