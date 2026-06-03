Ο Άρης περνά σε νέα εποχή με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και στρέφει πλέον το βάρος στη μεταγραφική του ενίσχυση. Πρώτος στόχος του είναι ο MVP του EuroCup Άνταμ Μοκόκα.

Ο 28χρονος Γάλλος σούτινγκ γκαρντ (1,96 μ.), που κατέκτησε το φετινό EuroCup με την Μπουργκ και αναδείχθηκε MVP των τελικών, βρίσκεται μία «ανάσα» από τη συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους». Η συμβολή του στους τελικούς απέναντι στην Μπεσίκτας ήταν καθοριστική, με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στο πρώτο ματς και double‑double (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ) στο δεύτερο. Συνολικά στη διοργάνωση μέτρησε 12,3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 21 αγώνες, ενώ σε 54 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη είχε κατά μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 25 λεπτά.

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