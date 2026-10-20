Ο Άρης έχει μπροστά του απόψε μια ευκαιρία να κάνει ό,τι κάνουν οι διεκδικητές τίτλων: Να κρατήσει την ανοδική πορεία χωρίς γκέλες. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αήττητη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Eurocup, ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Ροστόκ Σίγουλβς (21:00) στην 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου, με στόχο το τέσσερα στα τέσσερα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Σπανούλης ανέλαβε τον πάγκο το καλοκαίρι με βασικό στόχο το Eurocup και την επιστροφή της ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και οι «κίτρινοι» ανταποκρίνονται μέχρι τώρα στον ρόλο του φαβορί, με το 3-0 να τους κρατά στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

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