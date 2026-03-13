Ο υπεύθυνος Τύπου της ΚΑΕ Άρης πήρε θέση αναφορικά με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Αντώνης Γκάτζιος με ανάρτησή του στα social media τόνισε ότι ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας δεν θα είναι στο άμεσο μέλλον προπονητής των «κίτρινων».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τα όνειρα του κόσμου. Επειδή επικοινωνείται από την ΚΑΕ και τα ΜΜΕ, αλλά το θέμα εξακολουθεί να ”σέρνεται”, ο Βασίλης Σπανούλης ΔΕ θα είναι προπονητής του Άρη στο άμεσο μέλλον. Προχωράμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας για φέτος και προσεχώς».

Να σημειωθεί πάντως ότι δεν έχει βγει επίσημη διάψευση από την ΚΑΕ Άρης…